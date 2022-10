VIDEO: शाबाश आयरलैंड क्रिकेट टीम! मैच जीता... दिल जीता और T20 World Cup में रच डाला इतिहास

नई दिल्ली. आयरलैंड क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) के सुपर 12 में धमाकेदार तरीके से एंट्री मारी है. एंड्रयू बालबिर्नी (Andrew Balbirnie) की अगुआई वाली आयरलैंड क्रिकेट के लिए आज यानी शुक्रवार (21 अक्टूबर) का दिन बेहद खास है. इस टीम ने दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज (IRE v WI) को 9 विकेट से रौंदकर उसे टी20 विश्व कप के शुरुआती दौरे से ही बाहर कर दिया. पिछले पांच टी20 वर्ल्ड कप में यह टीम पहले राउंड में ही बाहर हो जाती थी, लेकिन तारीफ करनी होगी आयरिश खिलाड़ियों की जिन्होंने अहम मुकाबले में सभी डिपार्टमेंट में अच्छा प्रदर्शन करते हुए ना सिर्फ मैच जीता बल्कि दिल भी जीत लिया.

आयरलैंड के लिए यह जीत कई मायनों में अहम है. उसे यह ऐतिहासिक जीत सामूहिक प्रयास से मिली. स्पिनर गारेथ डेलानी की कसी हुई गेंदबाजी की बदौलत आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला करने वाली विंडीज टीम को 5 विकेट पर 146 रन पर रोक दिया. विंडीज की ओर से ब्रैंडन किंग ने 48 गेंदों पर नाबाद 62 रन बनाए. डेलानी ने अपने चार ओवर के कोटे में 16 रन देकर 3 विकेट चटकाए. इसके बाद ओपनर पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) के नाबाद 66 रन दम पर आयरलैंड ने 15 गेंद बाकी रहते एक विकेट पर 150 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया.

यह भी पढ़ें:दो बार की चैंपियन टीम की T20 Word Cup से हुई शर्मनाक विदाई… आयरलैंड ने तोड़ा सपना

सूर्यकुमार से लेकर मोहम्मद नवाज तक… T20 World Cup में X-फैक्टर साबित होंगे 8 खिलाड़ी

Stirling to the stands!

We can reveal that this 6 from Paul Stirling is one of the moments that could be featured in your @0xFanCraze Crictos of the Game packs from West Indies v Ireland.

Grab your pack from https://t.co/8TpUHbQQaa to own iconic moments from every game. pic.twitter.com/Np7zfM0jfK

— ICC (@ICC) October 21, 2022