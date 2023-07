नई दिल्ली. भारत में 4 साल बाद देवधर ट्रॉफी का आयोजन हो रहा है. टूर्नामेंट के पहले ही दिन ग्राउंड पर कुछ ऐसा हुआ, जिसे देखकर फैंस का दिन बन गया. यह दिन बनाया नॉर्थ जोन की ओर से खेल रहे विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह (Prabhsimran Singh) ने. प्रभसिमरन सिंह ने साउथ जोन के खिलाफ हवा में उड़कर एक ऐसा अद्भुत कैच लपका जिसकी चौतरफा चर्चा हो रही है. प्रभसिमरन का हवा में छलांग लगाकर एक हाथ से कैच लपकने की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसपर फैंस अलग अलग कमेंट कर रहे हैं.

पुड्डुचेरी में नॉर्थ जोन और साउथ जोन के बीच देवधर ट्रॉफी का मुकाबला खेला गया. साउथ जोन की पारी के 39वें ओवर में मयंक यादव (Mayank Yadav) की दूसरी गेंद पड़कर बैटर रिकी भुई (Ricky Bhui) के शरीर के करीब आई. जिसे भुई ने स्लिप के ऊपर से खेलने की कोशिश की. लेकिन प्रभसिमरन चौकन्ना थे. उन्होंने पहले अपनी बायीं ओर लेकिन फिर दायीं ओर स्पाइडर मैन की तरह हवा में छलांग लगाकर एक हाथ से अद्भुत कैच लपक लिया. प्रभसिमरन के इस कैच को जिसने भी देखा वह दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर हो गया.

वह खेल से बड़ी नहीं हैं, इससे भारतीय क्रिकेट का नाम… कप्तान पर फूटा दिग्गज का गुस्सा, कार्रवाई की मांग की

‘विराट भैया ने गले लगाया… कुछ पल के लिए मैं तो दूसरी दुनिया में चला गया, अद्भुत था वो क्षण’

Ripper Alert 🚨

You do not want to miss Prabhsimran Singh’s flying catch behind the stumps 🔥🔥

WATCH Now 🎥🔽 #DeodharTrophy | #NZvSZhttps://t.co/Tr2XHldbHY

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) July 24, 2023