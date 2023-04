VIDEO: केसरिया चुन्नी... चुलबुली अदाएं... 48 की उम्र में 20 साल पहले वाली झलक, प्रीति जिंटा ने फैंस का यूं लूटा दिल

नई दिल्ली. पंजाब किंग्स की सह मालकिन और बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा (Preity Zinta) आईपीएल में अपनी टीम को चीयर करने हमेशा की तरह मोहाली स्थित पंजाब किकेट संघ स्टेडियम भी पहुंची थीं. गुजरात टाइटंस (GT v PBKS) के खिलाफ बेशक उनकी टीम को हार मिली लेकिन इस दौरान प्रीति ने पारंपरिक परिधान से सबको हैरान कर दिया. प्रीति वेस्टर्न ड्रेस छोड़ककर सूट सलवार पहनकर स्टेडियम पहुंची थीं. चुलबली और चंचल अदाओं वाली प्रीति ने इस लाल ड्रेस और केसरिया रंग की चुन्नी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने इस दौरान एक स्पेशल काम कर फैंस का दिल लूट लिया.

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में प्रीति जिंटा इंटरवल के बाद पंजाब किंग्स के फैंस को टीम की ऑफिशियल जर्सी बांटती हुई दिखाई दे रही हैं. प्रीति ने जर्सी गिफ्ट करने के बाद फैंस के साथ सेल्फी भी लीं. प्रीति स्टैंड में बैठकर अपनी टीम को चीयर करती हुई दिखाई दीं. उनमें 48 की उम्र में भी 20 साल पहले वाली झलक दिखाई दी. प्रीति टीम की ओर से चौके और छक्के लगने पर खड़े होकर खिलाड़ी की हौसला बढ़ाती हुई नजर आईं.

Nice gesture from Preity Zinta to give Punjab Kings jerseys to the fans.pic.twitter.com/2iYHshzIiG

— Johns. (@CricCrazyJohns) April 14, 2023