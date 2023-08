नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से धमाकेदार डेब्यू करने वाले ओपनर पृथ्वी शॉ इस वक्त किसी भी फॉर्मेट में टीम का हिस्सा नहीं हैं. टीम इंडिया से बाहर होने के बाद इस युवा ने इंग्लिश काउंटी का रुख किया है और डेब्यू करने से पहले ही अपना रंग दिखाया. पिछले दिनों इंडियन प्रीमियर लीग में कुछ खास नहीं कर पाने के बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट से ब्रेक लेने का फैसला लिया. अब वह विदेशी धरती पर अपने खोए हुए फॉर्म को हासिल करने के लिए पहुंचे हैं.

भारतीय क्रिकेट में दमदार आगाज करने वाले टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर पृथ्वी शॉ को खराब फॉर्म और फिटनेस की वजह से चयनकर्ताओं ने बाहर का रास्ता दिखाया. टीम इंडिया से बाहर होन के बाद घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते हुए उन्होंने टीम में वापसी तो की थी लेकिन प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना पाए. अब एक बार फिर से टीम से बाहर होने के बाद उन्होंने काउंटी क्रिकेट का रुख किया है.

Getting straight down to business.

A rapid 65 off just 39 balls for Prithvi in the 2XI this morning. pic.twitter.com/5gOxJJj9ZS

— Northamptonshire CCC (@NorthantsCCC) August 1, 2023