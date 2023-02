Video: पाकिस्तान सुपर लीग में विदेशी खिलाड़ी उठा रहे कूड़ा, साफ किया क्रिकेट का मैदान, हैरान करने वाला वीडियो

नई दिल्ली. पाकिस्तान के टी20 टूर्नामेंट पाकिस्तान सुपर लीग को अक्सर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और खिलाड़ी भारत की बहुचर्चित इंडियन प्रीमियर लीग से बेहतर बताने की कोशिश करते नजर आते हैं. अब पीएसएल में कुछ ऐसा देखने को मिला है जिसकी वजह से उनकी जमकर फजीहत हो रही है. पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान विदेशी खिलाड़ी मैदान पर कूड़ेदान में चकरा डालते और खाली पानी की बोलत को मैदान से हटाते नजर आए.

पाकिस्तान सुपर लीग के नए सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और यहां 4 मुकाबले हुए हैं. इसमें से एक मैच के दौरान कुछ ऐसा नजारा देखने को मिली जो शर्मसार करने वाला है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को मैच देखे पहुंचे फैंस द्वारा फैलाए गए कचरे को साफ करते देखा गया. बाबर आजम पेशावर जाल्मी की तरफ से खेल रहे हैं और उन्होंने इसी सीजन में इस टीम की कमान संभाली है.

