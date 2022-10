VIDEO: दुनिया के सबसे भारी भरकम क्रिकेटर ने मचाई खलबली, T20 में ठोक दिया दोहरा शतक

नई दिल्ली. वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रहकीम कॉर्नवाल (Rahkeem Cornwall) ने टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. दुनिया के सबसे भारी भरकम बल्लेबाज ने अमेरिकन टी20 प्रतियोगिता (Atlanta Open 2022 League) में दोहरा शतक जड़ दिया है. कैरेबियन प्रीमियर लीग में बारबाडोस रॉयल्स की ओर से खेलने वाले रहकीम कॉर्नवाल ने अटलांटा फायर टीम की ओर से खेलते हुए स्क्वॉयर ड्राइव के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की.

29 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज रहकीम कॉर्नवाल ने में 77 गेंदों पर नाबाद 205 रन की पारी खेली. उन्होंने इस दौरान 22 छक्के और 17 चौके लगाए. कॉर्नवाल का स्ट्राइक रेट 266.23 रहा. 140 किलो वजन के इस क्रिकेटर ने हाल में कैरेबियाई प्रीमियर लीग में भी अपनी विस्फोटक पारी से तहलका मचाया था.

यह भी पढ़ें:विजयी भव: रोहित शर्मा एंड कंपनी T20 WC के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना… क्या 15 साल का सूखा खत्म कर पाएगी टीम इंडिया?

IND vs SA 1st ODI Predicted Playing 11: शाहबाज अहमद कर सकते हैं डेब्यू, यहां देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI

ARE YOU NOT ENTERTAINED?!

Rahkeem Cornwall put Atlanta Fire on top with a DOUBLE century going 205*(77) with 2️⃣2️⃣ MASSIVE sixes pic.twitter.com/1iRfyniiUw

— Minor League Cricket (@MiLCricket) October 6, 2022