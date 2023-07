नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम सात समंदर पार वेस्टइंडीज पहुंच गई है. टीम इंडिया को मेजबान टीम के खिलाफ 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. सीरीज का आगाज टेस्ट मैच से होगा. पहला टेसट मैच 12 जुलाई से खेला जाएगा. टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी विंडीज में समंदर किनारे आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इसका वीडियो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. इस वीडियो को टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर ईशान किशन ने शूट किया है.

टीम इंडिया के खिलाड़ियों को विंडीज पहुंचने के बाद 2 दिन का ब्रेक मिला है. खिलाड़ी 4 जुलाई से प्रैक्टिस करेंगे. इससे पहले भारतीय खिलाड़ी समंदर किनारे वॉलीबॉल का लुत्फ उठा रहे हैं. टीम इंडिया को 2 हिस्सों में बांटा गया था. यानी एक ओर विराट कोहली (Virat Kohli) सहित राहुल द्रविड़ की टीम थी वहीं दूसरी साइड मोहम्मद सिराज और बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ की टीम थी. दोनों टीमों के बीच वॉलीबॉल का मजेदार मैच देखने को मिला. विराट यहां भी बाजी मारते हुए नजर आए. जब वह टीम के लिए अंक बटोर रहे थे तब, राहुल द्रविड़ उन्हें शाबाशी देते हुए दिखाई दिए. यानी टीम इंडिया के हेड कोच द्रविड़ (Rahul Dravid) यहां भी विराट के प्रदर्शन से इम्प्रेस दिखे.

Ishan Kishan takes over the camera to shoot #TeamIndia‘s beach volleyball session in Barbados

How did Ishan – the cameraman – do behind the lens #WIvIND | @ishankishan51 pic.twitter.com/ZZ6SoL93dF

— BCCI (@BCCI) July 3, 2023