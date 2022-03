VIDEO: कोच राहुल द्रविड़ ने विरोधी गेंदबाज को पीठ थपथपाकर दी बधाई, कोहली भी नहीं रहे पीछे

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) और पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने श्रीलंका के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल (Suranga Lakmal) को उनके शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर को लेकर बधाई दी है. लकमल भारत के खिलाफ बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे हैं. इसके बाद वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे. इस श्रीलंकाई पेसर ने भारत दौरे पर आने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि यह उनके करियर की आखिरी अंतरराष्ट्रीय सीरीज होगी. भारत की दूसरी पारी में जब लकमल गेंदबाजी के बाद ड्रेसिंग रू की ओर जा रहे थे, तब द्रविड़ और कोहली उन्हें बधाई देते हुए नजर आए.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसका वीडियो अपलोड किया है. 35 वर्षीय लकमल ने भारत के खिलाफ डे नाइट टेस्ट मैच में कुल 18 ओवर की गेंदबाजी की, जिसमें उन्हें एक सफलता हासिल हुई. श्रीलंकाई टीम पिंक बॉल टेस्ट मैच में हार की कगार पर है. भारत ने श्रीलंका के सामने 447 रनों का पहाड़नुमा लक्ष्य रखा है. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेहमान टीम ने 28 रन पर एक विकेट गंवा दिया है. श्रीलंका को जीत के लिए अभी भी 419 रन की दरकार है.

Head Coach Rahul Dravid and former #TeamIndia Captain @imVkohli congratulate Suranga Lakmal as he is all set to bid adieu to international cricket.@Paytm #INDvSL pic.twitter.com/Vroo0mlQLB

— BCCI (@BCCI) March 13, 2022