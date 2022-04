राहुल तेवतिया ने आखिरी 2 गेंदों पर जड़े सिक्स, महेंद्र सिंह धोनी के खास क्लब में शामिल

नई दिल्ली. सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने भले 95 रन की पारी खेली हो, लेकिन राहुल तेवतिया (Rahul Tewatia) ने आखिरी दो गेंदों पर लगातार छक्के जड़कर पूरी महफिल लूट ली. जब गुजरात को 2 गेंदों पर जीत के लिए 12 रन की दरकार थी, तब तेवतिया ने ओडियन स्मिथ के ओवर की पांचवीं और छठी गेंद पर सिक्स जड़कर गुजरात को रोमांचक जीत दिला दी. गुजरात टाइटंस की आईपीएल (IPL) के 15वें सीजन में यह लगातार तीसरी जीत है. इसके साथ तेवतिया महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपरकिंग्स के वर्तमान कप्तान रवींद्र जडेजा के खास क्लब में शामिल हो गए हैं.

राहुल तेवतिया से पहले आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी और रवींद्र जडेजा मैच के आखिरी ओवर की आखिरी दो गेंदों पर सिक्स जड़कर अपनी टीम को जीत दिला चुके हैं. धोनी ने साल 2016 में पंजाब किंग्स के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी. उन्होंने तब आईपीएल के 53वें मुकाबले में राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स की ओर से खेलते हुए अक्षर पटेल के ओवर में यह कारनामा किया था. उस मुकाबले में धोनी ने 32 गेंदों पर 64 रन की पारी खेली थी. धोनी को इस मैच विनिंग पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया था.

