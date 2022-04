VIDEO: राहुल त्रिपाठी ने हवा में डाइव लगाकर एक हाथ से लपका शानदार कैच, शुभमन गिल भारी मन से लौटे पवेलियन

नई दिल्ली. सनराइजर्स हैदराबाद टीम के बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी ने आईपीएल (IPL) के इक्कीसवें मैच में गुजरात टाइटंस (SRH v GT) के खिलाफ शानदार कैच लपककर खूब वाहवाही बटोरी. त्रिपाठी के इस कैच का वीडियो इस समय सोशल मीडिय पर जमकर वायरल हो रहा है. उन्होंने अपनी बायीं ओर हवा में डाइव लगाकर एक हाथ से शुभमन गिल का कैच लपका. गिल 9 गेंदों पर 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

गुजरात टाइटंस की पारी के तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल (Shubman Gill) ने भुवनेश्वर की गेंद को एक्स्ट्रा कवर की ओर खेला, जहां पहले से राहुल त्रिपाठी (Rahul Tripathi) फिल्डिंग कर रहे थे. त्रिपाठी ने बिना समय गंवाए हवा में डाइव लगाते हुए बाएं हाथ से उस कैच को लपक लिया. कुछ समय के लिए उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने कैच ले लिया है. गिल भी विश्वास नहीं कर पाए. आखिरकार भारी मन से गिल को क्रीज छोड़ना पड़ा. गिल के इस कैच को कई लोग पक्षी से तुलना कर रहे हैं.

Is it a bird?

No it’s Rahul Tripathi ⚡

This would go down one of the best catches of IPL history#GTvsSRH pic.twitter.com/CIRd4gHLTi

— Rahul Raj (@Ra16814638Raj) April 11, 2022