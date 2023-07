नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक से बढ़कर एक गेंदबाज देखे हैं. गेंदबाजी से भरी टीम में एक तूफानी बल्लेबाज दस्तक देने की कगार पर है. घरेलू क्रिकेट में दनददन छ्क्के बरसाता हुआ एक नौजवान चयनकर्ताओं की नजरों में हैं. पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर राशिद रतीफ ने तैमुर मिर्जा के टेनिस बॉल क्रिकेट का वीडियो शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेल रही है. श्रीलंका के खिलाफ एक तरफ पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम फ्लॉप हो रहे हैं तो दूसरी तरफ टेनिस बॉल क्रिकेट में छक्के बरसाते एक बल्लेबाज का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर राशिद लतीफ ने अपने ट्वीटर हेंडल के वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में एक नौजवाब छक्के पर छक्के बरसाता हुआ नजर आ रहा है. हर एक शॉट झन्नाटेदार और गेंद सीधा बाउंड्री पार जाती नजर आई.

Tape Ball sensation Taimoor Mirza.

The best tennis ball player in a country.@Cricket18086990 pic.twitter.com/DJFIJ7rXgZ

— Rashid Latif | 🇵🇰 (@iRashidLatif68) July 16, 2023