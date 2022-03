महेंद्र सिंह धोनी की विरासत को कैसे आगे बढ़ाएंगे रवींद्र जडेजा? जानिए उन्हीं की जुबानी

नई दिल्ली. अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) इंडियन प्रीमियर लीग 2022 (IPL 2022) के 15वें सीजन में चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे. महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) की कप्तान पद से इस्तीफा देने के बाद जडेजा के कंधों पर अब टीम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आ गई है. हालांकि जडेजा भी यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके लिए यह चुनौती आसान नहीं रहने वाली है. मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स शनिवार के कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. कप्तानी मिलने के बाद जडेजा का पहला रिएक्शन भी आ गया है. जड्डू का कहना है कि वह धोनी की विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं.

चेन्नई सुपरकिंग्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें रवींद्र जडेजा किट बैग लेकर प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड की ओर जा रहा हैं. जडेजा ने कहा कि वह कप्तानी मिलने से खुश जरूर हैं लेकिन उनके सामने चुनौती भी बड़ी है. हालांकि इससे वह कतई चिंतित नहीं हैं. जडेजा ने एमएस धोनी की जमकर सराहना की. धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने 4 बार आईपीएल ट्रॉफी उठाई है. सीएसके पिछली बार की चैंपियन है. ऐसे में जडेजा के कंधों पर खिताब बचाने की मुश्किल चुनौती होगी.

First reactions from the Man himself!#ThalaivanIrukindran @imjadeja pic.twitter.com/OqPVIN3utS

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 24, 2022