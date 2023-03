Video: गजब !! जड्डू भाई गजब, उल्टे हाथ से यूं लपका कैच, 300वें मैच में भी ऐसी फूर्ती, वीडियो धड़ाधड़ हो रहा शेयर

नई दिल्ली. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत शुक्रवार 17 मार्च को हुई. टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुना. ऑस्ट्रेलिया ने रॉकेट स्पीड से शुरुआत की लेकिन बीच के ओवर्स में भारतयी गेंदबाजों ने धड़ाधड़ विकेट निकालकर टीम के बड़े स्कोर की उम्मीद पर पानी फेर दिया. 35.4 ओवर में पूरी टीम महज 188 रन पर ही ढेर हो गई. मोम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट चटकाए. मैच के दौरान रवींद्र जेडजा का एक खास शिकार फिर से उनके हाथ लगा लेकिन इस बार गेंदबाजी वो नहीं कर रहे थे.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे खेला जा रहा है. मैच में ऑस्ट्रेलियो को टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करने बुलाया. मिचेल मार्श ने ट्रेविस हेड से साथ पहली बार पारी की शुरुआत की. हेड जल्दी आउट हो गए लेकिन मार्श ने अर्धशतक जमाया. कप्तान स्मिथ का विकेट गिरा और फिर मैदान पर कदम रखा मार्नस लाबुशेन ने और टेस्ट मैच की तरफ इस बार भी रवींद्र जडेजा ने उनको अपना शिकार बनाया. यह उनका 300वां इंटरनेशनल मैच है. जडेजा ने 64-64 टेस्ट और टी20 मुकाबले खेले हैं जबकि यहां 172वें वनडे में खेलने उतरे.

जडेजा ने बिना गेंदबाजी के बनाया शिकार

मुंबई वनडे में कुलदीप यादव 23वां ओवर करने आए और चौथी गेंद पर मार्नस लाबुशेन ने कट शॉट लगाया रवींद्र जडेजा ने अपनी दाई ओर गजब की छलांग लगाते हुए नीचे गिरती गेंद को लपका. यह कैच कुछ ऐसा था कि जिसने देखा वो तारीफ किए बगैर नहीं कर पाया. बाएं हाथ के गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने वाले जडेजा ने अपने उल्टे हाथ के कैच लपका. कमेंट्री टीम ने इस बेहद शानदार बताया तो सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार शेयर हो रहा है.

Outstanding blinder from Jadeja… Looking in pure form today in the field… #INDvsAUS #Jadejapic.twitter.com/aPJPdE9xSH

— Suryansh (@Suryansh1329) March 17, 2023