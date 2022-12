VIDEO: पत्रकार ने सबके सामने बाबर आजम को किया शर्मिंदा, 'आप इतने बड़े बल्लेबाज और ऐसी बॉल पर आउट हुए'

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों सबके निशाने पर है. पूर्व क्रिकेटर हो या फिर पत्रकार कोई भी कप्तान बाबर आजम से सवाल करने से नहीं चूक रहा. रावलपिंडी टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में रनों की बारिश हुई और 800 से ज्यादा रन बनाने के बाद भी मेजबान टीम हार गई. मैच के बाद पाकिस्तान के एक पत्रकार ने कप्तान बाबर आजम के ऐसा सवाल कर लिया जिसका जवाब देने से पहले सोच में पड़ गए.

पाकिस्तान की टीम को रावलपिंडी टेस्ट के आखिरी दिन 343 रन के लक्ष्य को हासिल करना था लेकिन पूरी टीम 268 रन के स्कोर पर ही सिमट गई. 74 रन से मुकाबला जीतकर इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. पहली पारी में इंग्लैंड ने चार बल्लेबाजों के शतक के दम पर 657 रन का स्कोर खड़ा किया था. वहीं पाकिस्तान ने कप्तान बाबर समेत तीन बल्लेबाजों के शतकीय पारी की बदलौत 579 रन बनाए थे. दूसरी पारी में इंग्लैंड के कप्तान ने 7 विकेट पर 264 रन पर पारी घोषित कर बहादुरी भरा फैसला लिया. मैच में 4 सेशन का खेल बाकी था और बल्लेबाजों की मददगार पिच पर पाकिस्तान की बल्लेबाज ढेर हो गई.

