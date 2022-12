VIDEO: भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष ने बताया किस खिलाड़ी को करती हैं फॉलो, कारण भी बताया

नई दिल्ली: भारतीय महिला टीम की विकेटकीपर बैटर ऋचा घोष (Richa Ghosh) पिछले 12 महीनों से टीम के लिए फिनिशर का रोल अदा कर रही हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में बेहतरीन पारी खेल मैच टाई करवाया था. इसके बाद सुपर ओवर में भी उन्होंने छक्का जड़ा और भारत मैच जीतने में सफल रहा था. मैच के बाद उन्होंने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि वे बचपन से ही दिग्गज पुरुष क्रिकेटर एमएस धोनी (MS Dhoni) को फॉलो कर रही हैं.

भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व भर में हैं. मीडिया से बातचीत के दौरान ऋचा घोष ने कहा, “स्मृति दीदी ने मुझसे कहा कि मैच खत्म करके आना और मैंने कर दिया. मैंने पावर हिटिंग पर मेहनत की है. मैंने तो छोटे से ही एमएस धोनी, जो फिनिशिंग रोल प्ले करते हैं, उन्हें फॉलो किया है और बाकी मेरे पापा का टच है”.

