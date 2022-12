Ricky Ponting की भविष्यवाणी हुई सच... जो बोला वही LIVE मैच में हुआ.. देखिए वायरल VIDEO

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका (AUS vs SA) की टीमें ब्रिसबेन के गाबा मैदान पर आमने सामने हैं. दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट खेला जा रहा है. कंगारू कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. मेजबान गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी कर साउथ अफ्रीकी टीम को 152 रन पर समेट दिया. ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने कॉमेंट्री बॉक्स में जो भविष्यवाणी की वो सच साबित हुई दिखाई दी.

दरअसल, रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच में कमेंटेटर की भूमिका में हैं. पोंटिंग ने साउथ अफ्रीका के 40वें ओवर की पांचवीं गेंद को लेकर यह भविष्यवाणी कर दी थी कि आगे क्या होने वाला है. यह ओवर ऑफ स्पिनर नाथन लॉयन (Nathan Lyon) कर रहे थे. स्ट्राइक पर साउथ अफ्रीका के मार्को यानेसन (Marco Jansen) थे. पोंटिंग की बात खत्म होते ही यानेसन पांचवीं गेंद पर शॉट खेला और गेंद ऊपर उठ गई. इसके बाद कैमरन ग्रीन ने मिडविकेट से दौड़ लगाकर कैच को लपक लिया. इस तरह प्रोटियाज टीम ने अपना छठा विकेट गंवा दिया.

