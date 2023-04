VIDEO: कवर ड्राइव, फ्लिक शॉट... इंस्टाग्राम लाइव में कोहली की नकल उतारने लगे रिंकू सिंह, हंसते- हंसते लोटपोट हुए गिल

नई दिल्ली. रिंकू सिंह (Rinku Singh) आज किसी नाम के मोहताज नहीं हैं. कोलकाता नाइटराइडर्स की ओर से आईपीएल 2023 में बेहतरीन पारी खेल रहे रिंकू सिंह की चर्चा इनदिनों जोरों पर है. रिंकू हाल में मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी ओवर मे लगातार 5 छक्के जड़ककर रातोंरात स्टार बन गए. दाएं हाथ के इस बैटर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में रिंकू सिंह और गुजरात टाइटंस के ओपनर शुभमन गिल (Shubman Gill) लाइव चैट करते हुए नजर आ रहे हैं.

वीडियो में रिंकू सिंह कोलकाता नाइटराइडर्स की ओर से खेल चुके शुभमन गिल की एक इच्छा पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. शुभमन गिल अपने पूर्व साथी रिंकू सिंह से विराट कोहली (Virat Kohli) के शॉट्स की नकल करने को कहते हैं. फिर क्या, रिंकू सिंह बल्ला उठाकर कवर ड्राइव औ विराट कोहली के ट्रेडमार्क फ्लिक शॉट खेलकर दिखाते हैं. रिंकू हूबहू विराट की तरह ही शॉट खेलते हैं. इसके बाद दोनों खिलाड़ी जोर जोर से हंसने लगते हैं.

