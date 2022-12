VIDEO: महेंद्र सिंह धोनी नजर आएंगे ऋषभ पंत की इस स्टंपिंग में, वायरल हो गया वीडियो

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव टेस्ट मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. चौथे दिन दूसरी पारी में मेजबान टीम के 6 विकेट झटकर शिकंजा पूरी तरह से कस लिया. अब पांचवें दिन सुबह होने का टीम इंडिया बेसब्री से इंताजर कर रही है. बांग्लादेश के सामने विशाल लक्ष्य है जबकि भारत को नीचले क्रम के 4 विकेट चटकाने हैं. मुकाबले के चौथे दिन के खेल में ऋषभ पंत ने एक स्टंपिंग कर सबको अपना दीवाना बना लिया. तेजी ऐसी थी जिसने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याद ताजा कर दी.

शनिवार को चटगांव टेस्ट के चौथे दिन के खेल में 88वें ओवर की आखिरी गेंद पर पंत ने कुछ ऐसा किया जिसने हर किसी को उनका मुरीद बना दिया. नुरुल अहमद अक्षर पटेल की गेंद पर स्टंप होकर वापस लौटे. बिजली की रफ्तार से पंत ने गेंद को पकड़ा और जिस तेजी से गिल्लियां उड़ाई वो वाकई कमाल था. यह सब उतने कम वक्त में हुई की नुरुल को पलक तक झपकने का मौका नहीं मिला और वो बस खुली आंखों से देखते ही रह गए.

Excellent work behind the stumps now from Pant, was lightening quick to dislodge the bails and Nurul is short of his crease !!

Bapuuuuuu strikes again , need 4 more wkts now

India’s recent Kryptonite Mehedy Hasan Miraz walks in pic.twitter.com/3m4Ww7EgMQ

— Cricket Videos (@kirket_video) December 17, 2022