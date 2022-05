VIDEO: ऋषभ पंत को फुटबॉल में रिकी पोंटिंग के बेटे ने हराया! देखें DC के कप्तान ने फ्लेचर को गेंद से कैसे किया दूर

नई दिल्ली. दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद (Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad) की टीमें आईपीएल के 50वें मुकबले में गुरुवार को आमने सामने होंगी. इस मुकाबले से एक दिन पहले दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant)- मस्ती के मूड में नजर आए. दिल्ली कैपिटल्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पंत ट्रेनिंग सेशन के दौरान टीम के हेड कोच रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) के बेटे फ्लेचर पोटिंग (Fletcher Ponting) के साथ फुटबॉल का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं. पोंटिंग इस समय अपनी फैमिल के साथ भारत आए हुए हैं.

आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जो वीडियो शेयर किया है, उसमें दिल्ली के कप्तान पंत और फ्लेचर पोंटिंग फुटबॉल खेल रहे हैं. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फ्लेचर ने कई बार पंत से गेंद छीनने की कोशिश की और वह उसमें कामयाब भी हुए. पंत ने फ्लेचर को गोद में उठाकर गेंद से दूर कर दिया. इसके बाद भी वह फ्लेचर से गेंद नहीं छीन सके. दोनों काफी देर तक ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हुए देखे गए. पंत हेड कोच के बेटे की फुटबॉल कौशल को देखकर काफी प्रभावित नजर आए.

Just two friends vibing over football ⚽

We can’t get enough of #RP17 and Fletcher Ponting playing together #YehHaiNayiDilli | #IPL2022 #TATAIPL | #IPL | #DelhiCapitals | @RishabhPant17 pic.twitter.com/q4TMKpEvwh

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) May 4, 2022