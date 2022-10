रोहित शर्मा हुए इमोशनल... राष्ट्रगान के दौरान आंखों में क्यों भर आए आंसू? VIDEO वायरल

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) टी20 वर्ल्ड कप सुपर 12 मुकाबले में पाकिस्तान (India vs Pakistan) के खिलाफ टॉस के बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इमोशनल नजर आए. वर्ल्ड क्रिकेट में ‘हिटमैन’ के नाम से फेमस रोहित ने आईसीसी के किसी इवेंट में बतौर कप्तान डेब्यू किया. इस दौरान वह अपने इमोशन पर काबू नहीं रख पाए. रोहित का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वह आंसू को रोकने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं.

रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी फैसला किया. दोनों टीमें इसके बाद राष्ट्रगान के लिए ग्राउंड पर पहुंची. भारत का राष्ट्रगान खत्म होते ही रोहित इमोशनल हो गए. तब रोहित की आंखें भर गई थी. इसके बाद उन्होंने इसपर काबू पाने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली. हालांकि बाद में टीम इंडिया के कप्तान हंसते हुए नजर आए और हार्दिक पंड्या के साथ गले मिले.

