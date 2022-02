VIDEO: मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं ... श्रीलंका के खिलाफ T20 के लिए 'नवाबों के शहर' पहुंची टीम इंडिया

नई दिल्ली. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम मेहमान श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के पहले टी20 के लिए लखनऊ पहुंच गई है. दोनों टीमों के बीच पहला मैच गुरुवार को अटल बिहारी वाजपेयी ईकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. सीरीज का दूसरा और आखिरी टी20 मैच क्रमश: 26 और 27 फरवरी को धर्मशाला में आयोजित होगा. भारतीय टीम में हाल में अपने घर में वेस्टइंडीज का तीन मैचों की टी20 सीरीज में सूपड़ा साफ किया था. ऐसे में उसके हौसले बुलंद हैं. भारतीय टीम को घर में हराना श्रीलंका के लिए आसान नहीं होगा.

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने सोमवार को इंस्टाग्राम स्टोरी में दो फोटो शेयर किए. दोनों फोटो फ्लाइट के अंदर की हैं. पहली फोटो में सूर्यकुमार अकेले हैं, जिसमें लखनऊ लिखा हुआ है जबकि दूसरे फोटो में उनके साथ ईशान किशन भी नजर आ रहे हैं. सूर्यकुमार ने दूसरे फोटो का कैप्शन लिखा, ‘ मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं.’ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें टीम इंडिया के खिलाड़ी लखनऊ पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से बस में होटल पहुंच रहे हैं.

Touchdown Lucknow📍#TeamIndia arrive in Lucknow for the 1st @Paytm #INDvSL T20I 👍 pic.twitter.com/jm5ceNUjQB

— BCCI (@BCCI) February 21, 2022