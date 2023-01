Rohit Sharma एंड कंपनी हैदराबाद पहुंची... सिर्फ सीरीज जीत नहीं.. न्यूजीलैंड को पछाड़कर नंबर वन बनने पर होगी Team India की नजर

नई दिल्ली. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे मैच के लिए हैदराबाद पहुंच चुकी है. पहला वनडे इंटरनेशनल मैच बुधवार (18 जनवरी) को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. श्रीलंका को हाल में वनडे सीरीज में 3-0 से मात देने वाली टीम इंडिया की नजर अब आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर वन बनने पर टिकी हुई है.

सोशल मीडिया पर एक फैन ने भारतीय टीम के हैदराबाद एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए वीडियो शेयर किया है. वीडियो में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) कैजुअल लुक में एयर पोर्ट से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं. रोहित शर्मा एंड कंपनी आज कोई प्रैक्टिस नहीं करेगी. टीम इंडिया का ट्रेनिंग सेशन मंगलवार को होगा. भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया. टीम ने बैट और बॉल दोनों से खूब वाहवाही बटोरी. भारतीय टीम उसी प्रदर्शन को कीवियों के खिलाफ भी दोहराने उतरेगी.

Virat Kohli Has Arrived In Hyderabad Ahead Of The ODI Series Against NZ.#ViratKohli #INDvNZ @imVkohli pic.twitter.com/RXZuQrbuCu

— virat_kohli_18_club (@KohliSensation) January 16, 2023