Video: रोहित शर्मा के 2 स्टार मचाएंगे क्रिकेट की दुनिया में धमाल, कप्तान ने जताया भरोसा, कहा हम चुनकर लाए हैं इनको

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग के पिछले सीजन में गुजरात टाइटंस की टीम को पहली बार टूर्नामेंट में शामिल किया गया. इस टीम की कप्तानी हार्दिक पंड्या को दी गई थी जिनको मुंबई इंडियंस ने रिलीज किया था. गुजरात ने धमाकेदार प्रदर्शन किया और फिर फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को पीटकर ट्रॉफी उठाई. मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने हार्दिक, क्रुणाल पंड्या और जसप्रीत बुमराह को लेकर बयान दिया है.

भारतीय क्रिकेट में धमाका करने वाले ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को मुंबई इंडियंस में अपनी दमदार खेल की वजह से पहचान मिली. उनके साथ बड़े भाई क्रुणाल पंड्या ने भी टीम के लिए लंबे समय तक खेला. दोनों ही भाईयों को भारतीय टीम की तरफ से भी एक साथ खेलने का मौका मिला. हार्दिक चोट की वजह से क्रिकेट से दूर रहे और आईपीएल के पिछले सीजन में धमाकेदार वापसी की. इसके बाद टीम इंडिया के टी20 कप्तान और अब वनडे का उप कप्तान की जिम्मेदारी उठाई.

मुंबई इंडियंस के कप्तान ने युवाओं के स्टार बनकर उभरने के पीछे की असली कहानी बताई. उन्होंने जियो सिनेमा से बात करते हुए बताया कि मुंबई इंडियंस की टीम ऐसे खिलाड़ियों की तलाश करती है जिनमें प्रतिभा हो और वो जब अच्छा करते हैं तो लोग बातें करने लगती है. रोहित शर्मा ने कहा, जो कहानी हार्दिक पंड्या, क्रुणाल पंड्या और जसप्रीत बुमराह की रही वही तिलक वर्मा और नेहाल वाधेरा की भी होने जा रही है. ये सभी भविष्य के सुपर स्टार होंगे.

Two minute clips of Rohit Sharma in which he answered and replied to everyone with who talked about how Mumbai Indians is so strong especially Pandya.He made them strong .

ROHIT SHARMA worked hard and made MI the most successful franchise.#RohitSharma pic.twitter.com/Pny5Xt2fA7

— Mufaddal Vohra (@Mufaadal_Vohra) May 24, 2023