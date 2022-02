VIDEO: 'क्या हुआ तुझे...भाग क्यों नहीं रहा है ठीक से? चल उधर भाग', चहल पर झल्लाए रोहित

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडिय में खेले गए दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज (India vs West Indies ) को 44 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. टीम इंडिया (Team India) की इस साल (2022) की यह पहली सीरीज जीत है. भारत ने विंडीज के खिलाफ लगातार 11वी वनडे सीरीज जीती. इसके साथ ही भारत ने किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा बार वनडे सीरीज जीतने के पाकिस्तान के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली.

इससे पहले पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को लगातार 11 वनडे सीरीज में हराया था. भारत की बात करें, तो उसने इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ लगातार 9 सीरीज जीती थी. दूसरे वनडे में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) ने शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने कुल 4 विकेट झटके. बल्लेबाजी में सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने वनडे करियर की बेस्ट पारी खेली. दाएं हाथ के बल्लेबाज सूर्यकुमार ने 83 गेंदों पर 64 रन बनाए. सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला शुक्रवार को खेला जाएगा.

