नई दिल्ली. भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत आज 20 जुलाई से होगी. दोनों टीमें इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और त्रिनिदाद पहुंच चुकी है. दूसरा टेस्ट क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा. दूसरे टेस्ट से पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों ने वहां मौजूद फैंस से मुलाकात की, उन्हें ऑटोग्राफ दिया और सेल्फी ली.

बीसीसीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक विडियो पोस्ट किया है. जिसमें रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा और विराट कोहली समेत अन्य प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान वहां मौजूद फैंस उनसे ऑटोग्राफ और सेल्फी की डिमांड कर रहे हैं. भारतीय खिलाड़ियों ने भी इसके लिए मना नहीं किया. उन्होंने ऑटोग्राफ और सेल्फी देकर फैंस को खुश किया. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है और यह तेजी से वायरल हो रहा है.

