VIDEO: बॉल बॉय को बचाने की कोशिश में खुद को चोटिल कर बैठा विंडीज क्रिकेटर, दुनिया कर रही सलाम

नई दिल्ली. वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान रोवमैन पॉवेल (Rovman Powell) ने साउथ अफ्रीका के (WI vs SA) खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मैच में एक ऐसा काम किया जिसे दुनिया सलाम कर रही है. सेंचुरियन में खेले गए रोमांचक टी20 मैच में मेजबान साउथ अफ्रीका ने 259 रन के विशाल लक्ष्य का आसानी से हासिल कर लिया. फील्डिंग के दौरान पॉवेल लगभग 5 साल के बॉल बॉय को बचाने की कोशिश में घायल हो गए. गनीमत रही कि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई. पॉवेल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लोग खूब सराहना कर रहे हैं.

दरअसल, हुआ कुछ यूं कि साउथ अफ्रीकी पारी के तीसरे ओवर के दौरान अनुभवी विकेटकीपर क्विंटन डि कॉक (Quinton de Kock) ने लॉन्ग ऑन की ओर एक शॉट खेला. गेंद बाउंड्री की ओर जा रही थी, तभी पॉवेल ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह बाउंड्री के नजदीक पहुंचते ही अपना संतुलन खो बैठे और पहले से गेंद को पड़कने की कोशिश में वहां खड़े 5 साल के बॉल बॉय को बचाने की कोशिश में एलईडी स्क्रीन से जा टकराए. वह गेंद को भी चार रन के लिए जाने से नहीं रोक पाए. इसके बाद वह कुछ समय मैदान से बाहर रहे. जब वह अपना प्राथमिक उपचार कराकर लौटे, उसके बाद फैंस ने राहत की सांस ली.

Rovman Powell, giving chase at full speed, has done extremely well not to completely wipe out these two kids 😳#SAvWI pic.twitter.com/fNRVqkwg7n

— Daniel (@DanSenior97) March 26, 2023