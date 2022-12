Ruturaj Gaikwad Century: ऋतुराज गायकवाड़ बने 'संकटमोचक'... विजय हजारे ट्रॉफी में लगाया शतकों का 'चौका'

नई दिल्ली. युवा ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) का बल्ला इनदिनों जमकर रन उगल रहा है. महाराष्ट्र के कप्तान ने सौराष्ट्र (Maharashtra vs Suarashtra) के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) के फाइनल में शानदार शतक लगाया. गायकवाड़ का मौजूदा टूर्नामेंट में यह चौथा शतक है. उन्होंने क्वार्टर फाइनल में डबल सेंचुरी जड़ी थी जबकि सेमीफाइनल में उनके बल्ले से शतक निकला था.

आईपीएल (IPL) में चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai SuperKings) की ओर से खेलने वाले ऋतुराज विजय हजारे ट्रॉफी में टीम की मोर्चे से अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं. रन आउट होने से पहले उन्होंने फाइनल में 131 गेंदों पर 108 रन बनाए. 25 साल के इस उदीयमान खिलाड़ी ने मौजूदा टूर्नामेंट के 5 मैचों में 220.00 की औसत से कुल 660 रन बनाए. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 220 रन रहा.

Ruturaj Gaikwad has 15 hundreds & 16 fifties from just 71 innings in List A format.pic.twitter.com/HzCLC8tsl7

