'रुक जाना नहीं तू कहीं हार के..' IPL में वापसी का टूटा सपना तो भारतीय गेंदबाज गुनगाने लगा गाना, देखिए VIDEO

नई दिल्ली . आईपीएल के 15वें एडिशन के लिए बेंगलुरू में आयोजित खिलाड़ियों की दो दिवसीय मेगा ऑक्शन 2022 (IPL 2022 Mega Auction) से टीम इंडिया के पेसर एस श्रीसंत (S Sreesanth) को काफी उम्मीदें थीं. श्रीसंत 9 साल बाद इस टी20 लीग में खेलने का सपना देख रहे थे. बीसीसीआई (BCCI) की ओर से 590 शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों में अपना नाम देखकर श्रीसंत को उम्मीद बंध गई थी, कि इस बार तो उनपर जरूर कोई न कोई फ्रेंचाइजी दांव लगाएगी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. नीलामी में उनका नाम तक नहीं लिया गया. बावजूद इसके श्रीसंत का कहना है कि वह हार नहीं मानने वाले हैं. हाल में केरल की ओर से घरेलू क्रिकेट में वापसी करने श्रीसंत का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह किशोर कुमार का गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं.

39 वर्षीय एस श्रीसंत ने सोमवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर खुद का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह ‘रुक जाना नहीं, तु कहीं हार के…’ गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं. दाएं हाथ के इस पेसर ने वीडियो का कैप्शन लिखा, ‘ हमेशा आभारी और हमेशा आगे देखता हूं… आप सभी को ढेर सारा प्यार, ओम नम: शिवाय।’

Always grateful and always looking forward…❤️❤️❤️❤️🇮🇳🇮🇳🇮🇳🏏🏏🏏🏏🏏🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻lots of love and respect to each and everyone of u.:”om Nama Shivaya “ pic.twitter.com/cfqUyKxtVK

श्रीसंत ने इससे एक दिन पहले सोशल मीडिया पर केरल की रणजी ट्रॉफी ड्रेस में खुद की फोटो शेयर की थी. उन्होंने रणजी ट्रॉफी में वापसी की उम्मीद जताई है. 2013 में आईपीएल में कथित स्‍पॉट फिक्सिंग मामले में फंसने के बाद से ही श्रीसंत क्रिकेट से दूर हैं. उन पर पहले लाइफटाइम बैन लगाया था, जिसे घटाकर बाद में 7 साल का कर दिया गया था. अब श्रीसंत को फर्स्‍ट क्‍लास क्रिकेट में केरल ने अपनी रणजी ट्रॉफी की 24 सदस्‍यीय टीम में जगह दी है.

श्रीसंत के नाम 44 आईपीएल विकेट दर्ज हैं

श्रीसंत ने आईपीएल में 44 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 44 विकेट दर्ज हैं. वह इस टी20 टूर्नामेंट में किंग्स इंलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स), कोच्चि टस्कर्स केरल और राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी की ओर से खेल चुके हैं. वह आईपीएल में 2008 से 2013 तक खेले. श्रीसंत पिछले साल केरल के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में खेले थे. उन्होंने 6 पारियों में 24.38 के औसत से कुल 13 विकेट चटकाए थे.

सबसे महंगे बिके ईशान किशन

आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 में भारतीय विकेटकीपर ईशान किशन (Ishan Kishan) सबसे महंगे बिके. उन्हें मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने 15 करोड़ से अधिक रुपये में खरीदा. ईशान इससे पहले भी मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा थे. नीलामी से पहले मुंबई ने उन्हें रिलीज कर दिया था. इस नीलामी में कुल 204 खिलाड़ियों पर बोली लगी, जिसमें 67 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे.

