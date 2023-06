नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के वेस्टइंडीज दौरे के लिए चुनी गई टीम में युवाओं को मौका दिया गया. यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड और मुकेश कुमार को चयनकर्ताओँ ने टीम में जगह दी. रणजी ट्रॉफी में रनों का अंबार लगाने वाले सरफराज खान को दौरे के लिए नहीं चुना गया. इस फैसले के बाद से ही विवाद खडा हो गया है. पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर समेत कई दिग्गजों ने इसको लेकर सवाल खड़े किए.

पीटीआई से बात करते हुए टीम के चयन से जुड़े बीसीसीआई के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, ‘‘ इस तरह की नाराजगी वाली प्रतिक्रियाएं समझ में आती हैं लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि सरफराज को बार-बार नजरअंदाज किए जाने के पीछे का कारण सिर्फ क्रिकेट नहीं है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से उनका चयन नहीं हो रहा है.’’

आगे उन्होंने बताया लहजे में कहा, ‘‘ क्या चयनकर्ता नासमझ है जो लगातार दो सत्र में 900 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को नजरअंदाज करेंगे? टीम में चयन नहीं होने के पीछे एक बड़ा कारण उनकी फिटनेस है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की नहीं है. सरफराज को इस मामले में काफी मेहनत करनी होगी और अपना वजन कम करके अधिक फिटनेस के साथ वापसी करनी होगी। चयन के लिए केवल बल्लेबाजी फिटनेस ही एकमात्र मानदंड नहीं है.’’

Sarfaraz Khan’s aggressive celebration of pointing towards selector Chetan Sharma who was watching the Ranji match from stands didn’t go down well. #SarfarazKhan #BCCI pic.twitter.com/qIZqgAEIi7

