VIDEO: हाजमे की गोली...त्योहार में होली...और बैटिंग में कोहली...सहवाग ने विराट को कुछ यूं दी बधाई

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli 100th Test) श्रीलंका के खिलाफ शुक्रवार को करियर का 100वां टेस्ट मैच खेलने उतरेंगे. 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच मोहाली के पंजाब क्रिकेट संघ (PCA) स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. विराट पीसीए स्टेडियम में उतरते ही 100 टेस्ट खेलने वाले दिल्ली के तीसरे खिलाड़ी बन जाएंगे. इससे पहले, दिल्ली की ओर से टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा (Ishant Sharma) इस उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं. सहवाग ने विराट को उनके 100वें टेस्ट मैच पर अनोखे अंदाज में बधाई दी है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर गुरुवार को एक वीडियो शेयर किया. वीडियो में ‘नजफगढ़ के नवाब’ यानी वीरेंद्र सहवाग कहते हैं, ‘ ‘स्टेट्स से मेरा ज्यादा लेना-देना नहीं था, जब मैंने इंडिया के लिए डेब्यू किया था. तब मेरा एक ही लक्ष्य था कि दिल्ली का पहला प्लेयर बनना है, जो 100 टेस्ट मैच खेले और अब मेरे बाद ईशांत शर्मा ने भी यह उपलब्धि हासिल की थी. और अब विराट कोहली करने वाला है. विराट के लिए ये शानदार उपलब्धि है. विराट को मैंने बचपन से बढ़ते हुए देखा है। उसके पहले कुछ मैचों में मैं रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) का कप्तान था और वह मेरी कप्तानी में खेला.’

