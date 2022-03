शाहीन अफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया की बिगाड़ी शुरुआत... 3 गेंद के भीतर वॉर्नर और लाबुशेन को भेजा पवेलियन, देखें VIDEO

नई दिल्ली. पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) इस समय बेजोड़ फॉर्म में चल रहे हैं. बाएं हाथ का यह पेसर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अपनी धारदार गेंदबाजी से धमाल मचा रहा है. लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया (Pakistan vs Australia) के खिलाफ जारी 3 मैचों की सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच की पहली पारी में 3 गेंद के अंदर 2 विकेट लेकर अफरीदी ने कंगारुओं की शुरुआत खराब कर दी. अफरीदी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस इस वीडियो को देखकर अलग अलग कॉमेंट कर रहे हैं.

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. मेहमान कंगारू टीम की ओर से पारी की शुरुआत डेविड वॉर्नर और उस्मान ख्वाजा (Usman Khwaja) ने की. कुल स्कोर में अभी 8 रन ही जुड़े थे कि मैच के तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर शाहीन अफरीदी ने विस्फोटक ओपनर डेविड वॉर्नर (David Warner) को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया. वॉर्नर ने 13 गेंदों पर एक चौके की मदद से 7 रन बनाए.

Fans are in for an early morning treat👌🏼

Marnus taking this “no run” thing a little too serious now #PAKvAUS pic.twitter.com/AZMKc5i18F

— EEMS #CWC22 (@NaeemahBenjamin) March 21, 2022