नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीद ने भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप 2021 में घातक गेंदबाजी की थी. रोहित शर्मा और केएल राहुल का विकेट पहले ओवर में चटकाते हुए मैच का रुख बदल दिया था. अब इस गेंदबाज ने अपना जलवा टी20 ब्लास्ट में बिखेरा है. पहले ओवर में आकर 4 विकेट लेकर एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले खतरे की घंटी बताई है.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज का कद लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट में उंचा और उंचा होता जा रहा है. इस गेंदबाज ने लगातार अपने खेल में सुधार किया है. पिछली बार एशिया कप में चोट की वजह से नहीं खेल पाने वाला यह गेंदबाज इस बार मेगा टूर्नामेंट के लिए तैयारी में लगा है. इंग्लैंड में टी20 ब्लास्ट में शाहीन शाह अफरीदी नॉटिंघम की तरफ से खेल रहे हैं. 30 जून शुक्रवार को बर्मिंघम के खिलाफ इस धुरंधर ने पहले ही ओवर में 4 विकेट चटका डाले.

पहले ओवर में शाहीन ने किए 4 शिकार

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज टी20 ब्लास्ट में नॉटिंघम की तरफ से खेल रहे हैं. उन्होंने शुक्रवार 30 जून को बर्मिंघम के खिलाफ पहले ओवर में 4 विकेट चटकाए. ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एलेक्स डाविस को lbw करते हुए विकटों का खाता खोला. दूसरी गेंद पर क्रेग बेनजिमम को क्लीन बोल्ड करते हुए लगातार दूसरी सफलता हासिल की.

Shaheen Afridi’s record-breaking first over. FOUR wickets in that 😲😲😲 #T20Blast #Blast23 pic.twitter.com/h11JNOeQRU

— Farid Khan (@_FaridKhan) June 30, 2023