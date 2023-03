सबकुछ ठीक-ठाक तो है? गौतम गंभीर के लिए पसीजा शाहिद अफरीदी का दिल, VIDEO वायरल

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) और पाकिस्तानके पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) जब मैदान पर आमने सामने होते हैं तब, माहौल कुछ और ही होता है. दोनों इस समय लीजैंड्स लीग क्रिकेट (LLC 2023) मास्टर्स में खेल रहे हैं. गंभीर इंडिया महाराजा टीम की कप्तानी कर रहे हैं जबकि अफरीदी एशिया लॉयंस टीम के कप्तान हैं. लीग का पहला मुकाबला इंडिया महाराजा और एशिया लॉयंस के बीच हुआ जहां लोगों की नजर मैच से ज्यादा गंभीर और अफरीदी पर टिकी रही. इस दौरान अफरीदी का दिल गंभीर के लिए पसीजता हुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

दोहा में जारी इस टी20 लीग में एशिया लॉयंस ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 165 रन बनाए. जवाब में इंडिया महाराजा टीम 156 रन ही बना पाई और मुकाबला 9 रन से हार गई. इस दौरान जब गौतम गंभीर बैटिंग कर रहे थे तब अब्दुल रज्जाक की एक गेंद गंभीर के हेल्मेट के ग्रिल पर जा लगी. जिसके बाद अफरीदी ने गंभीर के पास जाकर उनका हाल चाल पूछा. गंभीर ने इशारों इशारों में ही कहा कि वह ठीक हैं. यह वाकया लक्ष्य का पीछा करते हुए पारी के 12वें ओवर में हुआ.

यह भी पढ़ें:प्रदर्शन और अफेयर साथ-साथ, 2 लड़कियों के साथ जुड़ चुका है नाम, अब किस एक्ट्रेस पर आया ओपनर का दिल?

हार्दिक पंड्या से लेकर शुभमन गिल तक, IPL के 5 फैशनेबल भारतीय क्रिकेटर्स.. जो बॉलीवुड ऐक्टर्स को देते हैं कड़ी टक्कर

गौतम गंभीर ने खेली कप्तानी पारी

इंडिया महाराजा की ओर से गौतम गंभीर ने कप्तानी पारी खेली. गंभीर ने 39 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 54 रन की पारी खेली जबकि मुरली विजय ने 25 रन बनाए. मोहम्मद कैफ ने 20 रन बनाए वहीं रॉबिन उथप्पा को सोहेल तनवीर ने खाता भी नहीं खोलने दिया. एशिया लॉयंस की ओर से तनवीर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए.

‘Big-hearted’ Shahid Afridi inquires if Gautam Gambhir is ok after that blow ❤️#Cricket pic.twitter.com/EqEodDs52f

— Cricket Pakistan (@cricketpakcompk) March 10, 2023