नई दिल्ली. भारत में इस साल होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम के भाग लेने को लेकर अब तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है. इस मामले पर तमाम दिग्गजों को बयान के बयान सामने आ रहे हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देश की सरकार को पत्र लिखकर भारत में जानकर खेलने की अनुमति मांगी है. पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है भारत में जीतने पर लोग पत्थर मारते हैं.

भारत में अक्टूबर-नवंबर में इस साल आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है. टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर पाकिस्तान ने काफी बखेड़ा खड़ा किया है. भारत के एशिया कप में पाकिस्तान जाकर ना खेलने पर उन्होंने भी वनडे वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने की धमकी दी थी. आईसीसी से भारत के बाहर मैच कराने की गुजारिश भी की लेकिन मांग ठुकरा दी गई. टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. पीसीबी को सरकार से अनुमति मिलने का इंतजार है.

People wants to boycott the world cup schedule in India, but I am not in favor of this we should go there and beat them at their own backyard : @SAfridiOfficial Afridi talk in Sindh Premier League Signing ceremony pic.twitter.com/kV2S1LIQMB

