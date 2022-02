VIDEO: अफरीदी को किया बोल्ड... उंगली उठाकर बाउंड्री की ओर भागने लगा गेंदबाज, लोगों ने सुनाई खरी-खरी

नई दिल्ली. विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) की कप्तानी वाली मुल्तान सुल्तांस टीम ने पहले क्वालीफायर मुकाबले में लाहौर कलंदर्स (Multan Sultans) को 28 रन से हराकर पाकिस्तान सुपर लीग (Pakistan Super League) के खिताबी मुकाबले में प्रवेश कर लिया. इस जीत में रिजवान और रिली रोसो के अलावा युवा तेज गेंदबाज शहनावाज दहानी (Shahnawaz Dahani) ने भी अहम भूमिका निभाई. रिजवान और रोसो ने अर्धशतकीय पारी खेली, वहीं दहानी ने 3 विकेट चटकाए. दहानी को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया. इस मैच में दहानी का विकेट सेलिब्रेशन चर्चा का विषय रहा.

दरअसल, हुआ कुछ यूं कि शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) को बोल्ड करने के बाद दहानी खुशी से झूम उठे, और दौड़ते हुए उंगली का उठाए बाउंड्री के नजदकी जा पहुंचे. बाउंड्री पर दहानी ने दर्शकों की ओर से उंगली से इशारा करते हुए कुछ कहा भी. पाकिस्तान के इस युवा गेंदबाज की इस हरकत को देख सोशल मीडिया पर लोग दहानी को ट्रोल कर रहे हैं. कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दहानी इस सेलिब्रेशन के जरिए हमवतन पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को जवाब देने की कोशिश कर रहे थे. शाहीद अफरीदी ने हाल में बयान दिया था कि दहानी और नसीम शाह पाकिस्तान के लिए भविष्य में अच्छा गेंदबाज साबित हो सकते हैं, लेकिन दहानी को इकॉनोमी पर ध्यान देना होगा.

RUN ALL YOU WANT! @ShahnawazDahani is lethal tonight 🔥 #HBLPSL7 l #LevelHai l #LQvMS pic.twitter.com/ZV1z3unRwU

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) February 23, 2022