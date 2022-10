VIDEO: भारत के खिलाफ 'जंग' से पहले पाकिस्तान के लिए बुरी खबर... स्टार बल्लेबाज के सिर पर लगी चोट

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टी20 विश्व कप (T20 World Cup) से पहले तगड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार बल्लेबाज शान मसूद (Shan Masood) को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में नेट सेशन के दौरान सिर में चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया है. मसूद के सिर के दायीं साइड में चोट मोहम्मद नवाज के शॉट से लगी.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को भारत के खिलाफ खेलेगी. शान मसूद पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे. पाकिस्तान की टीम में मसूद की प्रतिस्पर्धा फखर जमां से है. फखर भी हाल में चोट से उबरकर टीम में लौटे हैं. दोनों खिलाड़ी तीसरे नंबर के दावेदार हैं.

यह भी पढ़ें:IND vs PAK t20i world cup LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान में घमासान, इंडिया में हाइवोल्टेज मुकाबले का यूं ले सकते हैं मजा

धनश्री वर्मा पर चढ़ा T20 World Cup का खुमार… पति युजवेंद्र चहल को चीयर करने पहुंचीं ऑस्ट्रेलिया

Update:

قومی کھلاڑی شان مسعود کو پریکٹس کے دوران شدید تیز گیند لگی اور گیند شان مسعود کے منہ پر لگی… پی سی بی میڈیکل پینل شان مسعود کا مکمل معائنہ کررہا ہے

Get well soon bro @shani_official#PakistanCricket #PAKvIND #ShanMasood pic.twitter.com/jm064UWlPR

— Qadir Khawaja (@iamqadirkhawaja) October 21, 2022