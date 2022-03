पाकिस्तानी खिलाड़ी की LIVE मैच में फटी पैंट... लोग बोले- शुक्र है नीचे कुछ पहना है

नई दिल्ली. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (Pakistan vs Australia) के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेला जा रहा है. पाकिस्तान ने ओपनर इमाम उल हक (157 और अजहर अली (185) की शानदार बल्लेबाजी के दम पर अपनी पहली पारी 4 विकेट पर 476 रन बनाकर घोषित की. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने भी जोरदार पलटवार किया है. मेहमान कंगारू टीम ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट पर 449 रन बना लिए हैं. मैच के चौथे दिन एक बड़ा ही हास्यास्पद वाकया देखने को मिला. बतौर सब्स्टीट्यूट फील्डर पाकिस्तान के खिलाड़ी शान मसूद (Shan Masood) की फील्डिंग करते हुए पैंट फट गई. जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने जमकर मजे लिए.

दरअसल, यह वाकया ऑस्ट्रेलिया की पारी के 123वें ओवर की है. इस ओवर को नौमान अली (Nauman Ali) डाल रहे थे. नौमान के इस ओवर की 5वीं गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्स कैरी (Alex Carey) ने रिवर्स स्वीप खेला. गेंद प्वाइंट की ओर गई, जिसे सब्स्टीट्यूट फील्डर शान मसूद ने रोकने की कोशिश की. मसूद गेंद को रोकने के प्रयास में बाउंड्री पर रखे बैनर से रगड़ते हुए बाहर चले गए. जब वह खड़े हुए तो देखा कि बायीं ओर उनकी पैंट फट गई थी. इसके बाद एक यूजर्स ने लिखा, ‘ शुक्र है नीचे कुछ पहना है.’

#PAKvAUS #PakistanBachanaHai

Trousers of Shan Masood gets torn down as he slips in a bid to stop boundary. pic.twitter.com/BC3ff8VhAO

— Baseer Ahmed (@journoBaseer) March 7, 2022