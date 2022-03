VIDEO: शेन वॉर्न की गेंद पर जब IPL में शाहरुख खान ने जड़ा चौका...गावस्कर ने किया था बाउंड्री का इशारा

नई दिल्ली. स्पिन के ‘जादूगर’ यानी शेन वॉर्न (Shane Warne), अब हमारे बीच नहीं रहे. वॉर्न को फैंस अलग-अलग तरह से याद कर रहे हैं. वॉर्न के चाहने वाले सोशल मीडिया पर क्रिकेट मैच की उनकी कई पुराने वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें दाएं हाथ के इस दिग्गज गेंदबाज को गेंदबाजी करते हुए देखा जा सकता है. शनिवार को सुबह से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) के बाहर वॉर्न के फैंस का तांता लगा रहा. ग्राउंड के बाहर वार्न की लगी बड़ी प्रतिमा के सामने फैंस बीयर, सिगरेट, गुलदस्ता और फूल चढ़ाते हुए नजर आए.

शेन वॉर्न ने 52 साल की उम्र में थाईलैंड में शुक्रवार को अंतिम सांस ली. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से वॉर्न का निधन हुआ. सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वॉर्न बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) को बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि अंपायर की भूमिका में दिग्गज सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) मैदान के बीचों बीच खड़े हैं.

Throwback to IPL 2011

When Shane Warne bowled to Shah Rukh Khan and Sunil Gavaskar was the umpire..

Good ol IPL days ❤️ pic.twitter.com/15onHXdWXH

