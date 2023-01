VIDEO: शुभमन गिल के लिए शार्दुल ने दी बहुत बड़ी कुर्बानी, LORD के कर्ज तले दबे डबल सेंचुरियन

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के युवा ओपनर शुभमन गिल (Shubman Gill) ने न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के खिलाफ हैदराबाद वनडे में रनों की बारिश कर दी. नतीजतन टीम इंडिया ने 349 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया. 23 वर्षीय प्रतिभावान ओपनर अपनी डबल सेंचुरी के दौरान कई रिकॉर्ड तोड़ डाले. हालांकि पंजाब की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले शुभमन की डबल सेंचुरी में शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) का अहम रोल रहा जिन्होंने अपने विकेट की कुर्बानी दी. अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ तो, चलिए हम आपको बताते हैं.

दरअसल, हुआ कुछ यूं कि भारतीय पारी के 47वें ओवर में तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन की चौथी गेंद को शुभमन गिल ने कवर की ओर खेलकर सिंगल चुराना चाहा. शुभमन शॉट खेलने के साथ रन के लिए दौड़ पड़े. नॉन स्ट्राइक एंड से शार्दुल भी क्रीज से बाहर निकले लेकिन वह बाद वापस लौट गए जबकि शुभमन भी नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंच चुके थे. गिल पीछे थे तभी कीवी विकेटकीपर टॉम लाथम ने गिल्लियां बिखेर दी. इस स्थिति में किसी एक को पवेलियन लौटना था, ऐसे में बिना देर किए शार्दुल भारी मन के साथ पवेलियन की ओर कूच कर गए. शार्दुल की इस कुर्बानी को सोशल मीडिया पर भी लोग खूब सराह रहे हैं.

Thank You Lord Shardul Thakur for sacrificing your wicket 👏#Shardulthakur #ShubmanGill #CricketTwitter #INDvsNZ pic.twitter.com/fDcxSuNqgm

— …… (@Brahman_Kuldip) January 18, 2023