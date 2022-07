VIDEO: शिखर धवन एंड कंपनी इंडोर अभ्यास करने को क्यों हुई मजबूर? पिच का मिजाज समझने का मौका भी गंवाया

नई दिल्ली. शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की अगुआई वाली भारतीय क्रिकेट टीम को वेस्टइंडीज (India vs West Indies) के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे मैच के लिए पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल की पिच का मिजाज समझने का मौका नहीं मिला. भारतीय खिलाड़ियों को उम्मीद थी कि जब वह यूके से सीधा वेस्टंडीज पहुंचेंगे तो उन्हें एक नेट सेशन करने का मौका मिलेगा, लेकिन उनकी इस उम्मीद पर पानी फिर गया. भारतीय टीम शुक्रवार (22 जुलाई) को मेजबान वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला वनडे मैच खेलेगी.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपने सोशल मीडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो के शुरुआत में बारिश को दिखाया गया है. बुधवार को त्रिनिडाड में जमकर बरसात हुई. ऐसे में खिलाड़ी इंडोर स्टेडियम में अभ्यास को मजबूर हुए. भारतीय खिलाड़ी इंडोर नेट सेशन में जमकर पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं. बीसीसीआई के एक मिनट और 25 सेकेंड के इस वीडियो में ओपनर शुभमन गिल (Shubman Gill) आगामी सीरीज के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं.

Gearing up for ODI No.1 against the West Indies 💪

Here’s @ShubmanGill giving a lowdown on #TeamIndia‘s 🇮🇳 first net session in Trinidad 🇹🇹#WIvIND pic.twitter.com/oxF0dHJfOI

— BCCI (@BCCI) July 21, 2022