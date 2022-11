VIDEO: पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने महिलाओं को लेकर की टिप्पणी, ये क्या बोल गए...

नई दिल्ली. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर किसी ना किसी वजह से चर्चा में आ ही जाते हैं. टी20 विश्व कप में पाकिस्तान को मिली दो लगातार हार के बाद उन्होंने टीम इंडिया पर कमेंट किया था. उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमें जल्दी ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी. अब पाकिस्तान के इस पूर्व तेज गेंदबाज ने महिलाओँ को लेकर की टिप्पणी की है.

शोएब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें एक सवाल का जवाब कुछ ऐसा दिया, जिसके बाद वो वायरल हो रहे हैं. जो वीडियो उन्होंने शेयर किया उसमें वह अपनी पत्नी को लेकर सवाल का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं. यहां उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा जो आप सभी को जरूर सुनना चाहिए.

बीवी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, कभी भी जब आपको वो सवाल करे, तो अपने हाथ को सीने करीब रखकर बांधे, सिर नीचे करें, जो आप लोग करते नहीं हैं. आपको कभी भी आगे बढ़कर कोई जवाब नहीं देना है. अगर जो आपकी बीवी सवाल करती है कि क्या ये बात ठीक है तो आपको कहना चाहिए, जी बिल्कुल ठीक है. अगर जो वो कहती हैं कि क्या ये ऐसा ही है, तो आपको कहना होता है जी ये ऐसा ही है. आपको अगर बीवी बोले, दिन है तो आप भी कहिए, जी हां दिन है. अगर वो बोलती हैं रात है तो आपको भी कहना है हां, रात है.

