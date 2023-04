VIDEO: अरे वाह! 100 की उम्र में 100 MPH... ढूढ के लाए कोई... बुजुर्ग की तलाश में शोएब अख्तर

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) सोशल मीडिया पर काफी ऐक्टिव रहते हैं. शोएब ने हाल में अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है. रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से फेमस शोएब अख्तर के इस वीडियो में आखिर ऐसा क्या है जिससे मिलने को बेचैन हैं. अख्तर ने इसके लिए लोगों से मदद भी मांगी है. उनका कहना है कि कोई भी इस शख्स को ढूढ लाए.

दरअसल, शोएब अख्तर ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें एक बुजुर्ग हूबहू उन्हीं की तरह गेंदबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा है. बुजुर्ग जिस शिद्दत से गेंदबाजी कर रहा है, उसे देखकर खुद शोएब अख्तर भी हैरान हैं. अख्तर ने इस वीडियो को अपलोड करते हुए लिखा है, ‘ अरे वाह! 100MPH 100 पर. मुझे मिलकर खुशी होगी. ढूढकर लाए कोई.’

यह भी पढ़ें:रोहित शर्मा की कप्तानी पारी… मुंबई ने खोला जीत का खाता… दिल्ली ने लगाया हार का ‘चौका’

VIDEO: डेविड वॉर्नर फ्री हिट पर बने राइट हैंड बैटर… काम ना आया दांव… बॉलर ने यूं बचाई जान!

Aray wah.

100 mph at 100 😀

I’d love to meet him. Dhoond k layen koi. pic.twitter.com/pr5Tjgg0rd

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) April 10, 2023