VIDEO: शोएब अख्तर ने सुनाया सचिन को पहली गेंद पर आउट करने के बाद का किस्सा, आप भी पढ़े

नई दिल्ली: जब भी भारत और पाकिस्तान (Ind vs Pak) मैचों के किस्से की बात आती है तो विदेशी खिलाड़ी भी इसे बहुत ही दिलचस्पी से सुनना चाहते हैं. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) और भारत के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बीच कड़ी टक्कर हुआ करती थी. 1999 एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में ईडन गार्डन्स में मैच के दौरान शोएब अख्तर ने भारत के 4 विकेट झटके थे. उस मुकाबले में अख्तर ने सचिन तेंदुलकर को पहली ही गेंद पर आउट कर दिया था. इसका किस्सा उन्होंने माइकल वॉन के साथ शेयर किया.

टेलीग्राफ स्पोर्ट पर माइकल वॉन के साथ एक इंटरव्यू के दौरान शोएब अख्तर ने कहा,” सचिन के दुनिया के एक सबसे अच्छे, सबसे महान व्यक्ति होने के नाते मैं उनके पास गया था. उन्हें देखा और कहा आपके पास मेरे खिलाफ कोई मौका नहीं है. मैंने उस मुकाबले में सचिन को पहली गेंद पर आउट किया था. क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार हुआ था”.

