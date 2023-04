Video: आखिरी ओवर में 5 छक्के, टीम को मिली ऐतिहासिक जीत, चोटिल खिलाड़ी ने उछल-उछल कर कमरे में मनाया जश्न

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग के नए सीजन में कई धमाकेदार मुकाबले देखने को मिल चुके है लेकिन रविवार 9 अप्रैल का मैच ऐतिहासिक रहा. गुजरात टाइटंस के खिलाफ कोलकाता नाइटराइडर्स के रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाकर टीम को जीत दिलाई. यह ऐसा लम्हा था जिसे आईपीएल के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं देखा गया था. कोलकाता की टीम के चोटिल खिलाड़ी में इस जीत से जबरदस्त जोश पैदा हुआ और उसने कमरे में उछल उछल कर जश्न मनाया.

रविवार 9 अप्रैल को इंडियन प्रीमियर लीग के सुपर संडे मुकाबले में पहली मैच मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच खेला गया. नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या की तबीयत खराब थी और कप्तानी राशिद खान को दी गई. साई सुदर्शन और विजय शंकर की शानदार फिफ्टी के दम पर टीम ने 4 विकेट पर 204 रन का स्कोर खड़ा किया.

जवाव में कोलकाता की टीम ने आखिरी ओवर में रिंकू सिंह के लगाए 5 लगातार छक्के की बदौलत 3 विकेट की रोमांचक जीत दर्ज की. रिंकू सिंह ने महज 21 गेंद पर 6 छक्के और 1 चौके की मदद से 48 रन की नाबाद पारी खेल टीम को नामुमकिन लग रही जीत दिलाई.

आखिरी ओवर का रोमांच देख झूम उठे श्रेयस अय्यर

कोलकाता की टीम ने 205 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए थे. 6 गेंद पर 29 रन की जरूरत थी. उमेश यादव के साथ रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे. कप्तान राशिद खान ने आखिरी ओवर यश दयाल को दिया.

