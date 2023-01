शुभमन गिल को कौन सोने नहीं देता? रोहित शर्मा के साथ इंटरव्यू में खोले कई राज... BCCI ने शेयर किया VIDEO

नई दिल्ली. टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में मिली जीत में युवा ओपनर शुभमन गिल का अहम योगदान रहा. गिल ने 208 रन की रिकॉर्ड पारी खेलकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा शुभमन गिल और ईशान किशन का इंटरव्यू करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान शुभमन गिल और ईशान ने कई राज खोले.

बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जो वीडियो शेयर किया है उसमें रोहित के साथ शुभमन गिल और ईशान मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान ईशान ने गिल से पूछा कि आपका प्री मैच रूटीन क्या है? इसपर रोहित ने ईशान से कहा कि आप ही बता दो क्योंकि रूम में साथ में आप दोनों ही रहते हो. इसपर गिल ने कहा, ‘ प्री मैच रूटीन मेरा ये बंदा (ईशान किशन) सारा खराब कर देता है. क्योंकि मुझे सोने नहीं देता है. आईपैड में इसको ईयरपॉड्स नहीं लगाने होते हैं. मूवी चल रही होती है फुल वॉल्यूम में.’ इंटरव्यू के दौरान रोहित ने ईशान से पूछा कि दोहरा शतक लगाने के बाद आप तीन मैच नहीं खेले. इसपर ईशान ने कहा कि भैया कप्तान तो आप ही हो. इतना सुनते ही रोहित सहित ठहाका लगाकर हंसने लगे.

