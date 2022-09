VIDEO: वेस्टइंडीज-जिम्बाब्वे के बाद शुभमन गिल का इंग्लैंड में जलवा, डेब्यू पर ठोकी फिफ्टी

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर शुभमन गिल इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में धमाकेदार बल्लेबाजी करने के बाद गिल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी पारी की शुरुआत करते हुए खूब रन बटोरे. उन्होंने पिछले 6 वनडे में 3 अर्धशतक और एक शतक जमाया है. दो मौकों पर तो वो नाबाद लौटे थे. जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया था. इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट का रुख किया और यहां भी गिल ने शानदार आगाज किया है. ग्लेमोर्गन के लिए अपने डेब्यू मैच में ही गिल ने अर्धशतक जड़ दिया है. उन्होंने काउंटी चैम्पियनशिप के डिवीजन-टू के एक मैच में वॉरसेस्टरशायर के खिलाफ यह फिफ्टी जड़ी है.

शुभमन गिल ने चौके से अपने पचास रन पूरे किए. इसके लिए उन्होंने सिर्फ 87 गेंद ली. वो अब तक 6 चौके के साथ एक छक्का लगा चुके हैं. गिल इस चार दिवसीय मैच की पहली पारी में तीन नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं.

इससे पहले, वॉरसेस्टरशायर ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था. गैरेथ रॉडरिक (172), जो लीच (87) और एड बर्नाड (75) के दम पर वॉरसेस्टरशायर ने पहली पारी 454/9 रन के स्कोर पर घोषित की. इसके जवाब में शुभमन के क्लब ग्लेमोर्गन का आगाज अच्छा नहीं रहा. टीम ने कप्तान डेविड लॉयड के रूप में अपना पहला विकेट महज 21 रन पर गंवा दिया था. इसके बाद गिल ने ऐडी बायरोम के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी की. ऐडी 67 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद ग्लेमोर्गन ने 43 रन के भीतर 3 विकेट और गंवा दिया. लेकिन, गिल एक छोर से डटे रहे और उन्होंने ग्लेमोर्गन को संकट से उबारने का काम किया

Shubman Gill reaches his first Glamorgan half-century in typical fashion

— Glamorgan Cricket (@GlamCricket) September 7, 2022