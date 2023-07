नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बैटर शुभमन गिल (Shubman Gill) के लिए अभी तक यह साल शानदार रहा है. गिल एक कैलेंडर वर्ष में वनडे, टेस्ट और टी20 में सैकड़ा ठोक चुके हैं. बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ वह वेस्टइंडीज पहुंचे हैं जहां भारत और विंडीज (India vs West Indies) के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. गिल की इस मैच में अभी बैटिंग नहीं आई है लेकिन फील्डिंग के दौरान अचानक वह लाइव मैच में डांस करते हुए दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. गिल का डांस वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

मेजबान वेस्टइंडीज की पारी के 63वें ओवर में गिल अचानक पिच पर खड़े होकर डांस मूव्स दिखाने लगे. डांस करने के 9 गेंद बाद ही शॉर्ट लेग पर फील्डिंग कर रहे गिल ने आर अश्विन की गेंद पर जोमेल वारिकन का शानदार कैच लपकर वेस्टइंडीज की पारी का अंत किया. गिल के डांस मूव्स को देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी झूम उठे. भारतीय खिलाड़ियों में इससे पहले विराट कोहली भी कई बार लाइव मैच में भांगड़ा करते हुए देखे गए. विराट अपने अलग अंदाज से मैदान पर दर्शकों में जोश भरते रहते हैं. कुछ इसी तरह का काम गिल भी विंडीज में करते हुए दिखाई दिए. सुस्त मैच में उन्होंने डांस के जरिए फैंस में जोश भरने की कोशिश की.

‘यही वह जगह है जहां मैं… ‘ चेतेश्वर पुजारा की जगह लेने को तैयार टीम इंडिया का युवा स्टार

विनोद तोमर जानबूझकर अकेले में महिला पहलवानों को बृजभूषण सिंह से कराता था मुलाकात, गलत कामों में देता था साथ!

DO NOT MISS! Keep your eyes on the right side of the screen, we have a surprise Shubman Gill package for you!

He is truly enjoying the Caribbean atmosphere #INDvWIonFanCode #WIvIND pic.twitter.com/jZRlqFdofl

— FanCode (@FanCode) July 12, 2023