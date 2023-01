Steve Smith ने सेंचुरी जड़कर बनाया ऐसा रिकॉर्ड...Virat Kohli के लिए तोड़ना नामुमकिन.. चौकों और छक्कों कहां की बरसात?

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के अनुभवी बैटर स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है जिसे विराट कोहली (Virat Kohli) के लिए तोड़ना लगभग नामुमकिन है. स्मिथ इस समय ऑस्ट्रेलिया की टी20 बिश बैश लीग (Big Bash League) में खेल रहे हैं. सिडनी सिक्सर्स (Sydney Sixers) के लिए खेलने वाले स्मिथ ने एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए 56 गेंदों पर शतक ठोक डाला. स्मिथ के धमाकेदार शतक के दम पर सिडनी सिक्सर्स ने पहाड़नुमा स्कोर बनाया.

एडिलेड स्ट्राइकर्स (Adelaide Strikers) के कप्तान ट्रेविस हेड (Travis Head) ने टॉस जीतकर सिडनी सिक्सर्स को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया. सिडनी सिक्सर्स की ओर से जोश फिलिप और स्टीव स्मिथ ओपनिंग में उतरे. जोश फिलिप कुछ खास कमाल नहीं कर सके और मैच के पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद स्मिथ को कुर्तिस पैटरसन का साथ मिला. दोनों बैटर ने दूसरे विकेट के लिए 149 रन की साझेदारी कर टीम को बड़े स्कोर की ओर ले गए.

History: Steve Smith becomes the first male cricketer to score hundred for Sixers in BBL.

Take a bow, Smithy. pic.twitter.com/OH4NwpC5sY

— Johns. (@CricCrazyJohns) January 17, 2023