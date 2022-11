VIDEO: देखिए, बारिश नहीं कैसे तेज धूप की वजह से रोकना पड़ा टी20 फाइनल मैच, ऑस्ट्रेलिया की हुई किरकिरी

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया में महिला बिग बैश टी20 लीग के फाइनल मैच के दौरान आयोजकों की जमकर किरकिरी हुई. मुकाबले को बारिश या कम रोशनी की वजह से नहीं बल्कि तेज धूप के कारण रोका गया. एडिलेड स्ट्राइकर और सिडनी सिक्सर्स के बीच टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला शनिवार को खेला गया. एडिलेड की टीम ने डिएंड्रा डॉटिन की नाबाद फिफ्टी के दम पर 5 विकेट पर 147 रन का स्कोर खड़ा किया. जवाब में सिडनी की टीम 137 रन पर ही ऑलराउट हो गई. एडिलेड ने मैच को 10 रन से जीतकर टीम ने खिताब अपने नाम किया.

मैच के दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला जो इससे पहले कभी ऑस्ट्रेलिया में किसी मुकाबले में नहीं देखा गया था. सिडनी सिक्सर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच महिला बिग बैश फाइनल में मैच को बारिश, बादल या कम रोशनी की वजह से नहीं बल्कि तेज धूप से हो रही ज्यादा रोशनी की वजह से रोकना पड़ा. क्या सुनने में अजब लग रहा है ना लेकिन शनिवार को ऐसा ही कुछ देखने को मिला. तेज धूप ने मैच में खलल डाली और मुकाबला रोकना पड़ा.

The game has been temporarily paused for … sunlight in an awkward position crossing the pitch ☀️

Roving reporter Amanda-Jane Wellington on the ground getting all the latest updates for us #WBBL08 pic.twitter.com/A0DZr3E6BO

