Suryakumar Yadav Century: 'SKY वास्तव में किसी दूसरे ग्रह से आए हैं...' सूर्यकुमार यादव की सेंचुरी से सोशल मीडिया गुलजार

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का दूसरा शतक जड़ दिया है. टीम इंडिया के इस मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज (IND vs NZ) के दूसरे टी20 मैच में यह उपलब्धि हासिल की. भारत ने सूर्यकुमार यादव के 51 गेंदों पर खेली गई नाबाद 111 रन की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट पर 191 का स्कोर खड़ा किया. सूर्यकुमार की धमाकेदार पारी को देखकर उनके फैंस बेहद खुश हैं. सोशल मीडिया पर तो उन्हें दूसरे प्लेनेट का खिलाड़ी बताया जा रहा है.

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी ने सूर्यकुमार की तारीफ में अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर उनकी सेंचुरी वाली फोटो शेयर करते हुए लिखा, ‘ निश्चितरूप से SKY दूसरे ग्रह से आए हैं.’ सूर्यकुमार यादव ने 50 से 100 रन तक पहुंचने के लिए सिर्फ 17 गेंदों का सहारा लिया.

101* runs from 49 balls against New Zealand in New Zealand.

What a Player

SKY ❤️❤️#SuryakumarYadav #INDvsNZpic.twitter.com/woKtiXNiYn

